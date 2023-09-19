Türkiye U19 Kadın Futbol Milli Takımı Erzurum'da hazırlıklara başladı

TÜRKİYE U19 Kadın Futbol Milli Takımı, İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampını Erzurum'da başlattı. Milli Takım, Erzurum'da Estonya Milli Takımı ile de iki hazırlık maçı yapacak.

Türkiye U19 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap programı için kente gelen U19 Kadın Futbol Milli Takımı, teknik direktör Aytürk Kıyıcı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Kıyıcı yönetiminde milli futbolcular, ilk günkü antrenmana koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışması yapan milliler, antrenmanı çift kale maçla bitirdi.

İkinci etap kampının bir hafta süreceğini belirten U19 Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, kamp süresince Estonya ile iki hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.

?Kıyıcı, "Kampımız çok güzel gidiyor. Kızlarımız çok istekli. Amacımız Eylül ayı sonunda yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve kadın futbolunu en iyi şekilde temsil etmek. Şampiyonadaki rakiplerimiz İspanya, Portekiz ve İsveç. Onlarla A liginde mücadele edeceğiz ve hedefimiz grupta kalmak. Çalışmalarımız da o şekilde devam ediyor. Kadromuzda 22 oyuncumuz var. Şampiyonaya 20 oyuncuyla gideceğiz. 2005- 2006 doğumlu kızlarımız, 18-19 yaş grubu oyuncular. Ağustos ayında kamp yaptığımız Erzurum'da gerçekten hem saha, hem tesis, hem de hava olarak çok güzel bir atmosferi var. Federasyonumuz da bize bütün imkanları sunuyor" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin futbolcusu olan Milli takım kaptanlarından Cansu Kara da ikinci etap kampının çok iyi başladığını ve morallerin çok iyi olduğunu belirterek, "Erzurum kampında Estonya ile iki hazırlık maçımız olacak. Eylül sonunda da Avrupa Şampiyonası için İsveç'e gideceğiz. Küçüklüğümden beri futbolun içindeyim. Milli takımın kaptanı olduğum için de gururluyum. Futbola ailemin desteği ile başladım. Babam da antrenör ve sporun içinde olduğu için hep destekledi. Hedefim yurt dışında, olabilecek en büyük takımda oynamak. Örnek aldığım futbolcu ise Lyon'da top koşturan ve benim gibi sol bek olan Selma Bacha" dedi.