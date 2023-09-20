U19 Kadın Milli Futbol Takımı Estonya'yı mağlup etti

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, özel maçta Estonya'yı 3-2 mağlup etti. Milliler, zorlu mücadelede geriye düşmelerine rağmen galibiyeti elde etti.

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, özel maçta Erzurum'da Estonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, iki defa yenik duruma düşmelerine rağmen sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Erzurum Palandöken Yüksel İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki mücadeleyi İrfan Çağrı Baş yönetti. U19 Kadın Milli Takımı maça Defne Sarıoğlu, Tuana Demirbaş, İlayda Cansu Kara, Yuna Demir, Nihal Saraç, Berfin Elif Ceylan, Tuana Naz Türçin, Yaren Sürül, Mine Yıldız, Tuana Yılmaz ve İrem Tuana Şentürk ilk on biri ile başladı.

Ayyıldızlıların gollerini 46. dakikada İrem Tuana, 77 ve 78. dakikalarda Mine Yıldız attı. Estonya Milli Takımı'nın gollerini 45. dakikada Anna Mariin Juksar ve 76. dakikada Kaili Lilles'tan geldi.

U19 Kadın Milli Takımı Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı, takımının ortaya koyduğu performanstan ve alınan skordan mutlu olduğu belirterek, "Zor bir maçtı. Oyuncularımız zaman zaman skor olarak geriye düşsekte kendilerine verilen görevleri yaptılar. İkinci maçta da galip gelmeyi hedefliyoruz. Ağustos ayında kamp yaptığımız Erzurum'da hem saha, hem tesis, hem de hava olarak çok güzel bir atmosferi var. Federasyonumuz da bize bütün imkanları sunuyor. Onlara da teşekkür ederiz" dedi. Milli Takım Kaptanı İlayda Cansu Kara, aldıkları galibiyetten dolayı sevindiklerini söyleyerek, "Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

İki takım 23 Eylül'de aynı sahada bir kez daha karşı karşıya gelecek. - ERZURUM