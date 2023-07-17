MSÜ Deniz Harp Okulu 250. kuruluş yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı başladı

MSÜ Deniz Harp Okulunun 250'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen 52'nci Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı'nın startı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer tarafından verildi. Türkiye, Rusya Portekiz ve Estonya olmak üzere 4 ülkeden 35 yelkenli teknenin katılımıyla gerçekleştirilen yarış, İstanbul Çengelköy'den başladı.

MSÜ Deniz Harp Okulunun 250'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen 52'nci Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı'nın startı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer tarafından verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 52'nci Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı'nın başladığını duyurdu. Türkiye, Rusya Portekiz ve Estonya olmak üzere 4 ülkeden 35 yelkenli teknenin katılımıyla gerçekleştirilen yarış, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer'in start silahını ateşlemesiyle İstanbul Çengelköy'den başladı. MSÜ Deniz Harp Okulunun 250'nci kuruluş yıl dönümü adına düzenlenen yarış, Çengelköy-Heybeliada-Çanakkale Boğazı, Bozcaada-Midilli Adası İskelede-Sakız Adası İskelede-Hurşit Adası Sancakta/Sisam Adası İskelede-Turgutreis rotalarında icra ediliyor. - ANKARA