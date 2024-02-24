Türk Sporcuları Estonya'da Gençler Biatlon Dünya Şampiyonası'nda
Uluslararası Biatlon Federasyonu (IBU) Gençler Dünya Şampiyonası Estonya'da başladı. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk sporcu Ebru Tuncer açılış töreninde Türk bayrağını taşıdı. Şampiyonada, Ebru Tuncer ve Mine Kılıç madalya mücadelesi verecek.
Uluslararası Biatlon Federasyonu (IBU) Gençler Dünya Şampiyonası Estonya'da başladı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcu Ebru Tuncer taşıdı.
Antrenörler M. Mustafa İlçin, Fırat Öztekin ve Celal Apak yönetiminde şampiyonada, ay-yıldızlı sporculardan Ebru Tuncer ve Mine Kılıç madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto şampiyonada mücadele edecek sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.