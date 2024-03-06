İzmirli Yüzücü Bengisu Avcı Estonya'da Altın Madalya Kazandı

Yeni Zelenda'daki Cook Strait Kanalı'nı geçerek OCEANS-7 yolunda bir aşamayı daha geride bırakan İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Estonya-Talinn'deki Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Bengisu Avcı, ince buz tabakasıyla kaplı, sıfır derecelik denizde yapılan yarışta 200 metre kurbağalamada yaş kategorisinde birinciliği elde etti. İzmirli yüzücü, ayrıca 200 metre kurbağalama genel klasman ve 200 metre serbest yaş grubunda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarının altına imza attı.

Hedef OCEANS-7

Bengisu Avcı, okyanus şartlarının en zorlu olduğu dünyanın 7 büyük kanalını yüzerek geçen ilk Türk kadın olma yolunda da bir yandan ilerliyor. Şu ana kadar OCEANS-7'de dört kanalı geçen ilk Türk kadın unvanını elinde bulunduran Bengisu Avcı, Manş Denizi ve Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Catalina'yı aşan ilk Türk kadın konumunda bulunuyor. İzmirli yüzücü, Hawaii-Molokai, İskoçya-Kuzey Kanalı ve Japonya-Tsugaru kanallarını da geçtiği taktirde OCEANS-7'yi tamamlayıp tarihe geçecek. - İZMİR