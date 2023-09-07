Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Reinart'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Reinart'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Reinart'ı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Reinart'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika