UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Ligi grup maçında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda milli takım, Estonya'yı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Türkiye, A Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Estonya'yı 3-1 Mağlup Etti

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Ligi grup maçında mücadele eden milli takım, Estonya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Stadyumu'nda Estonya ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 18, 51. dakikalarda Elif Ceren Mutlu ve 65. dakikada Yaren Ersen'in attığı gollerle 3-1 yendi. Estonya'nın golünü de 89. dakikada Anzelika Jotkina kaydetti.

Türkiye, bu maçın ardından UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Begüm Üresin, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hedefleri olan A Ligi'ne çıktıklarını söyledi.

İyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını belirten Üresin, "Şimdi A Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanıp orada da ses getirmeye çalışacağız." dedi.

Maçı tribünden izleyen Burdur Valisi Türker Öksüz ve beraberindeki protokol üyeleri de futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.