Ali Türkkan ve Burak Erdener Estonya'da podyum hedefliyor

Ali Türkkan: Hedefimiz kalan yarışları da podyumda bitirmek

Murat Bostancı: amacımız Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak

Castrol Ford Team Türkiye'nin pilot koçu ve takım menajeri olan şampiyon pilot Murat Bostancı ise DHA'ya yaptığı açıklamada, "Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci yarışımıza geldik, Estonya'dayız. Estonya Rallisi bugün başladı. Genç pilotumuz Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ikinci yarışımıza çıkıyoruz. İlk yarış olan Sardinya Rallisi'nde podyumda üçüncü olarak bitirmiştik. Yani Dünya Ralli Şampiyonası'na girer girmez ne kadar iddialı olduğunu gösterdi genç pilotumuz Ali Türkkan. Bu yarışta da bu coğrafyada ilk defa yarışacak olmasına rağmen bugün yapılan deneme etabında ikinci dereceyi yaptı. Yani yine ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu. Burada amacımız Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak, ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek. Bugün başladığımız yarış pazar gününe kadar devam edecek" diye konuştu.