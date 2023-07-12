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Bakan Güler, NATO Liderler Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya, Estonya ve Yunanistan Savunma Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zirve kapsamında bazı mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Recep Tayyip Erdoğan Litvanya Politika Haberler

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