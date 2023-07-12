Bakan Güler, NATO Liderler Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya, Estonya ve Yunanistan Savunma Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.