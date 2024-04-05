Tokatlı firma hayvan bakım ekipmanlarını 15 ülkeye gönderiyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, ürettiği hayvan bakım ekipmanlarını Türkiye'nin yanı sıra 15 ülkeye de gönderiyor.

Firma sahibi Adem Ferhatoğlu, AA muhabirine, şirketlerini 1989 yılında babasının kurduğunu söyledi.

İlk dönemlerde pancar yükleme kepçesi ürettiklerini anlatan Ferhatoğlu, zamanla mermer kesme makinesi imalatına da yöneldiklerini belirtti.

Son yıllarda ise hayvancılık sektöründe bakım ekipmanlarına talep olduğunu görerek bu alana yoğunlaştıklarını anlatan Fertanoğlu, "Çiftlik ekipmanları, tırnak bakım üniteleri, soğutma sistemleri, yem karma ve yem hazırlama makineleri üretiyoruz. Ağırlıklı olarak yem karma ve çiftlik ekipmanlarında satışımız oluyor. Türkiye'nin birçok yerine makineleri ve ekipmanlarımızı gönderiyoruz." dedi.

Ürünlerinin yurt dışında da talep gördüğüne dikkati çeken Fertanoğlu, Güney Afrika ülkeleri, Polonya, Estonya, Litvanya gibi 15 ülkeye ürün gönderdiklerini, bundan da yılda 1 milyon 1250 bin dolar gelir sağladıklarını vurguladı.

Fertanoğlu, yıllık yaklaşık 80 milyon lira ciroları bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Fabrikamızda şu anda tek vardiya olarak üretimimiz oluyor. 15 işçi arkadaşımız çalışıyor. Meslek liseleri ile yürüttüğümüz bir projemiz var. Bu mesleği kabul edecek, benimseyecek gençlerimizi mesleğe kazandırmak için proje hazırladık. İlerleyen günlerde personelimizi 50'ye çıkaracağız. Personel bulmakta zorlanıyoruz. Yetişmiş personel ciddi sıkıntı."