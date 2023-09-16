U19 Kadın Milli Takımı'na Pınarsu Cılız davet edildi

U19 Kadın Milli Takımı'nın Estonya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna Eskişehirspor Kadın Futbol Takımının forvet oyuncusu Pınarsu Cılız davet edildi.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımının 18 yaşındaki forvet oyuncusu Pınarsu Cılız, U19 Kadın Milli Takımı'nın Estonya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül ve 23 Eylül 2023 tarihlerinde Erzurum'da Estonya ile iki hazırlık maçı oynayacak olan U19 Kadın Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı tarafından belirlenen 22 kişilik aday kadroda Eskişehirspor'un oyuncusu Pınarsu Cılız da yer aldı. Açıklamada millilerin 17 Eylül Pazar günü (yarın) saat 12.00'de Erzurum'da bir otelde toplanacağı belirtildi.

TFF tarafından ilan edilen maç programına göre U19 Kadın Milli Takım, 20 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da, 23 Eylül Cumartesi ise saat 10.00'da Estonya ile Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde iki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR