Baltık ülkelerinden Almanya'ya 'Leopard' çağrısı

Letonya, Estonya ve Litvanya Dışişleri Bakanları, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları ortak mesajda, Almanya'ya Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndermesi çağrısında bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajda Almanya'ya seslendi. Bakanlar, Leopard 2 tanklarının Rusya'yı durdurmak için gerekli olduğunu belirterek, " Almanya'ya, Ukrayna'ya Leopard tanklarını hemen gönderme çağrısında bulunuyoruz. Bu, Rus saldırganlığını durdurmak, Ukrayna'ya yardım etmek ve Avrupa'da barışı hızla yeniden sağlamak için gerekli bir adımdır. Avrupa'nın önde gelen gücü olarak Almanya'nın bu konuda özel sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı.

Ramstein Hava Üssü'nde 20 Ocak'ta yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda Savunma Bakanları, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının gönderilmesi konusunda görüştü. Saatler süren toplantının ardından Ukrayna'ya yönelik mali destek konularında uzlaşma sağlanırken; Leopard 2 tanklarının Kiev'e gönderilmesine ilişkin bir uzlaşma sağlanamadı. Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya desteğin süreceğini yinelese de tankların gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin net bir açıklamada bulunmadı.