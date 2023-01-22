Baltık ülkelerinden Almanya'ya 'Leopard' çağrısı
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Letonya, Estonya ve Litvanya Dışişleri Bakanları, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları ortak mesajda, Almanya'ya Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndermesi çağrısında bulundu.
Letonya, Estonya ve Litvanya Dışişleri Bakanları, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları ortak mesajda, Almanya'ya Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndermesi çağrısında bulundu.
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajda Almanya'ya seslendi. Bakanlar, Leopard 2 tanklarının Rusya'yı durdurmak için gerekli olduğunu belirterek, " Almanya'ya, Ukrayna'ya Leopard tanklarını hemen gönderme çağrısında bulunuyoruz. Bu, Rus saldırganlığını durdurmak, Ukrayna'ya yardım etmek ve Avrupa'da barışı hızla yeniden sağlamak için gerekli bir adımdır. Avrupa'nın önde gelen gücü olarak Almanya'nın bu konuda özel sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı."KARARSIZLIK DAHA FAZLA İNSANIMIZI ÖLDÜRÜYOR"Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel kararsızlığa ilişkin son sözümüz. Ukrayna'ya gerekli silahlarla yardım edeceksiniz ve savaşı bitirmek için Rusya'nın yenilgisinden başka bir seçeneğinin olmadığını anlayacaksınız. Ama bugünün kararsızlığı daha çok insanımızı öldürüyor. Gecikmenin her günü Ukraynalıların ölümüdür. Daha hızlı düşünün" dedi.RAMSTEIN'DAKİ TOPLANTIDAN TANKLAR İÇİN SONUÇ ÇIKMADI Almanya'da bulunan
Ramstein Hava Üssü'nde 20 Ocak'ta yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda Savunma Bakanları, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının gönderilmesi konusunda görüştü. Saatler süren toplantının ardından Ukrayna'ya yönelik mali destek konularında uzlaşma sağlanırken; Leopard 2 tanklarının Kiev'e gönderilmesine ilişkin bir uzlaşma sağlanamadı. Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya desteğin süreceğini yinelese de tankların gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin net bir açıklamada bulunmadı.