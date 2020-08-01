MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
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MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı

Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
01.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:31

Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, siyasi partilerin heyetleriyle video konferans yoluyla bayramlaştı.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmaya MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK üyesi Merve Menekşe, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu başkanlığında Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Nilhan Turna Sakaltaş, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Hasan Murat Öz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de (CHP) Bursa Milletvekili Lale Karabıyık başkanlığında Parti Meclis üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun, Ahmet Hakan Uyanık katıldı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen heyetlerarası bayramlaşma da MHP heyeti adına AK Parti ile görüşmelere başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP adına Kurban Bayramı tebriğinde bulunarak, maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet ettiklerinin altını çizdi. Karakaya, bayramlaşmaya mesafe kuralına dikkat ederek ve kontrollü bir şekilde maskeleri çıkartarak devam ettiklerini bildirdi.

MHP heyetinin Kurban Bayramı tebriğini kabul eden Sarıeroğlu ise, "Umudumuz bu bayram yüz yüze bayramlaşma programını gerçekleştirmekti. Salgınla mücadelemiz devam ediyor. Maske ve temizlik konusunda hassasiyetimiz devam ediyor. Milletimize örnek olabilmek için bizlerin öncü olması gerektiğine inandık ve bu bayramda da video konferansla bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Milletimiz zaten ilk günden itibaren kurallara riayet etti. Bu bayramda da, sonrasında da sıkıntı yaşamamak adına hassasiyeti sürdürdüklerini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması konusunda değerlendirmelerde bulunan Sarıeroğlu, "Bu bayram çifte bayram yaşadık. Ayasofya Camiimiz tekrardan ibadete açıldı. Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Dün bayram namazı eda edildi. Ülkemiz açısından çok kıymetli günleri yaşıyoruz. Burukta olsak Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da son iki bayramdır geleneklerdeki bayram ritüellerini tam anlamıyla yerine getiremediklerini aktararak, "Allah'a bin şükür, eldeki mevcut imkanlarla salgın belasıyla mücadele ederek bir taraftan da dini vecibelerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Partiler arasındaki bayramlaşmayı da burada temsili olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye birçok açıdan önemli başarılara imza attı. Bunlardan birisi de Türkiye'nin salgın konusundaki mücadelesidir. Özellikle Ayasofya'nın uzun bir aradan sonra tekrar ibadete açılmış olması bizleri ve bütün dünya Müslümanlarına ciddi bir enerji verdi" şeklinde konuştu.

AK Parti ile görüşme sonrasında MHP heyeti, Demokratik Sol Parti, Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve son olarak da Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.

MHP, bu bayram da İYİ Parti ile bayramlaşmadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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