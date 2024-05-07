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Bahçeli: Türkiye'nin İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olması önemli adımdır

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin İsrail ile ihracatını eleştirenlerin fitne çıkarlarının bozulduğunu belirtti. Ayrıca, 1 Mayıs kutlamaları ve Türk polisine teşekkür ettiği konuşmasında, İsrail'in Gazze katliamını kınadı ve ABD'deki üniversite mezuniyet töreninde yaşanan olayları eleştirdi.

Mhp Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'nin İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olması önemli adımdır. Türkiye'nin İsrail ile ihracatını diline dolayanların fitne çıkarları bozulmuştur"

-"Hayatları tembellikle geçen küçük bir azınlığın Taksim'e yürüme gayesi her şeyden evvel maksatlıdır. Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Bu taksim ısrarı nedendir. Emekle Taksim'in ne alakası vardır. Üç beş haydut 1 Mayıs'ı terörize etti"

-"Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum. Polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyenler cümlesi ile haindir"

-"Netanyahu için hesap günü yakındır. Bundan kaçış söz konusu değildir. 35 bin kişinin dökülen kanı Netanyahu'yu boğacaktır"

-"İsrail'in Gazze katliamı pek çok ülkede protesto edilmiştir. Barbar saldırılar lanetlenmiştir. İsrail vatandaşları da hükümetlerini kınamakta saldırıların durmasını talep etmekte"

-"ABD'de bir üniversitede mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin bayrağı açmış, soykırım karşıtı sloganlar atmıştır. Öğrencilere ters kelepçe uygulaması yapan ülkelerin hali rezalettir. Hani nerede insan haklarına riayet. Hani nerede adalet ve hukuka bağlılık"

-"Bizim bu çifte standarda karşı karnımız tok yüzümüz dönüktür. İnsanlık zulüm karşı bilenmiştir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye İhracat 1 Mayıs İsrail Gazze MHP Politika Güncel Haberler

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