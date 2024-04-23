Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? 'Yerel halk' tartışması ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı panelde Türk halkı için "Yerel halk" ifadesini kullandığı iddialarına açıklık getirdi. Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? İşte ayrıntılar...

MEHME ŞİMŞEK, NE DEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in Washington'da Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda kullandığı "locals" kelimesi sosyal medyada "yerel halk" olarak çevrilmiş ve eleştirilerin odağı olmuştu. Konuyla ilgili gözlerine çevrildiği Bakan Şimşek, sessizliğini bozdu.

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KREDİ NOT GÖRÜNÜMÜ POZİTİF"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine de değinen Bakan Şimşek, "Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin görünümünü pozitife çekti biliyorsunuz. Bu şu demek; önümüzdeki dönemde kredi notunu arttıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Fakat bizim açımızdan önemli olan şey şu: Piyasaların Türk varlıklarına, fiyatlamasına bakarsanız onlar zaten mevcut kredi notunun en az iki katı üzerinde fiyatlıyorlar. Zaten piyasa kararını vermiş" şeklinde konuştu.