MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TÜRKSOY Heyeti ve Ahmed Cavad Ailesi Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti ve Ahmed Cavad ailesinin fertlerinden Nicat Emiroğlu Güliyev, Anar Ahundzade, Mehin Banu Guliyeva ve Yılmaz Ahundzade ziyaret etti.

Azerbeycan Milli Marşının ve Çırpınırdın Karadeniz'in söz yazarı Ahmed Cevad'ın Doğumunun 132.yılına ithafen TÜRKSOY heyeti ve Ahmed cavad ailesinin fertlerinden Nicat Emiroğlu Güliyev, Anar Ahundzade, MehinBanu Guliyeva ve Yılmaz Ahundzade MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyarette, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Rayev, İstiklal şairi ve Azerbaycan Milli Marşının söz yazarı Ahmed Cavad'ın Türk dünyasının mümtaz şahsiyeti ve bir cesaret timsali olduğunu belirtti. Rayev, Cavad'ın hayatının ve ortaya koyduğu eserler ile dönemin en parlak, en güçlü temsilcilerinden biri ve milli duruşlu bir fikir adamı, hümanist ve hayırsever bir entelektüel olarak ismini sadece Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının edebiyat ve düşünce tarihine altın harflerle yazdırmayı başardığını söyledi.

Cavad' isminin bugün bile Türk dünyasının bağımsızlığı ve özgürlüğü ile anıldığını belirten Rayev, TÜRKSOY'un Ahmed Cavad ailesinin isteğini de dikkate alarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Türk dünyasına vermiş ve vermekte olduğu hizmetlerinden, Türk Milli Ülküsü'ne katkılarından dolayı 'Ahmed Cavad Onur Madalyası'nı takdim etti.

Bunun yanı sıra Rayev, Ankara'daki TÜRKSOY merkezi için arsanın tahsis edilmesi ve binanın inşa edilmesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 57. Hükümet Başbakan yardımcılığı görevinde iken inisiyatifleri ve olurları ile gerçekleştiğini hatırlattı. Rayev, bu vesileyle Bahçeli'ye TÜRKSOY ailesi adına şükranlarını sundu. - ANKARA