AK Parti'den "Mehmet Şimşek" açıklaması: Desteğimiz tamdır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ABD'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında kullandığı "yerel" ifadesi sonrası ortaya çıkan polemiklere Ak Parti'den yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Çelik, Bakan Şimşek'in "yerel" ifadesiyle ilgili yorumda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"BAKANIMIZA VE EKİBİNE DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Çelik, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla ilgili kararlarımızı sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

BAHÇELİ'DEN MEHMET ŞİMŞEK'E DESTEK

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız. Bir şeyi söylemek istersem doğrudan söylerim." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

NE OLMUŞTU?

Bakan Şimşek geçen hafta ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda İngilizce olarak, "Yerel (halkı ya da yatırımcıları) enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor (We just have to convince locals that inflation is going to fall)" ifadelerini kullanmıştı. İfadeyi "yerel halk" olarak yorumlayanlar Şimşek'e sosyal medyadan tepki göstermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

AA muhabirine konuşan Bakan Şimşek, ifadeyi "yerel yatırımcılar" anlamında kullandığını belirterek, "Raporlarda, konuşmalarda, bunun hiçbir şekilde sosyal medyada veya şu anda muhalefetin dile getirdiği anlamda karşılığı yok. Türkiye'de uzun süre bakanlık yaptım. Milletimiz benim duruşumu bilir. Biz vatandaşımıza ve milletimize hizmetkarız. Bizim asla başkalarının iddia ettiği gibi durumumuz söz konusu olmaz." demişti.