Fatih Erbakan Devlet Bahçeli'ye ne dedi? Devlet Bahçeli ve Fatih Erbakan olayı ne?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" eleştirisine yanıt verdi. Fatih Erbakan Devlet Bahçeli'ye ne dedi? Devlet Bahçeli ve Fatih Erbakan olayı ne? İşte ayrıntılar...

FATİH ERBAKAN, DEVLET BAHÇELİ'YE NE DEDİ?

Katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkındaki sözlerine de yanıt verdi.

Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 6,19 oy alarak Türkiye genelinde üçüncü parti konumuna yükselen Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan için, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir" ifadelerine yer vermişti.

ERBAKAN, YAŞIYLA VURDU

MHP liderinin bu sözlerine yaşı üzerinden göndermede bulunarak yanıt veren Erbakan, "Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP'yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde" şeklinde konuştu.

TARTIŞMA "JET YAKITI" ÜZERİNDEN ÇIKTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada isim vermeden YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı hedef alarak, "Mirasyedilerin Filistin konusunda cephe açıp Türkiye'yi suçlaması, jet yakıtı satıldığını iddia ederek Kürecik sakızı çiğnemeleri, utanç duvarı gibi karşımızdadır. Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir. 3-5 belediye almak, siyasi ikbal ve ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla her türlü kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoş görmeyecek, Allah da affetmeyecektir. Ayranları yok içmeye, atla gidiyorlar çeşmeye. Cumhur İttifakını zaafa uğratmak dışında gayeleri yok." sözlerini kullanmıştı.

ERDOĞAN DA ÇOK KIZMIŞTI

Fatih Erbakan'ın Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kızdırmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuşan Erdoğan, isim vermeden Fatih Erbakan'a yüklenerek "Şu utanmazlığa bakın. Kürecik'teki radar üssü ile ilgili benzer yalanlara sarıldıklarını görüyoruz. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz. Böyle yalan söylemeyin kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz. Kendi devletine ve milletine iftira atarak da siyasetçilik oynanmaz. Varsa bir belgeniz, deliliniz çıkarırsınız ispat edersiniz. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama müfteri damgası yemekten kurtulamazsınız. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye'nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürme lüksü yoktur" demişti.