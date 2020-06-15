Mercimek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
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Mercimek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan mercimek yüklü traktör devrildi.

Mercimek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
15.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:59

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan mercimek yüklü traktör devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Selman Tayboğa yönetimindeki 63 EH 584 plakalı mercimek yüklü traktör, Uygulamalı Bilimler Fakültesi rampasında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşların üzerine devrilerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma yolda güvenlik önlemleri aldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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