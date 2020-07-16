'Man Adası' davasında bir karar daha: Kılıçdaroğlu, 359 bin lira manevi tazminat ödeyecek
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'Man Adası' davasında bir karar daha: Kılıçdaroğlu, 359 bin lira manevi tazminat ödeyecek

İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen 'Man Adası' davasında bir karar daha çıktı.

'Man Adası' davasında bir karar daha: Kılıçdaroğlu, 359 bin lira manevi tazminat ödeyecek
16.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:35

İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen 'Man Adası' davasında bir karar daha çıktı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan 1,5 milyon lira değerindeki manevi tazminat davasında, davalı Kılıçdaroğlu 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşınmış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı usulden bozmuştu. Dava, yerel mahkeme olan Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

Duruşmaya, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, davalı avukatı Celal Çelik'in 15 Temmuz 2020 tarihinde dilekçe sunarak reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi.

Reddi hakim talebi reddedildi

Bunun üzerine söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Reddi hakim talebi davayı uzatmaya yöneliktir. HMK şartları oluşmamıştır. Reddedilsin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise, reddi hakim taleplerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme, davalı avukatının dilekçesinde ileri sürdüğü hususların HMK'da sayılmış olan ret nedenlerini oluşturmadığından reddi hakim talebini geri çevirdi.

Davacılar avukatı Ferah Yıldız, "Davalı 21 Kasım 2017 tarihinde kürsü marifetiyle müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan'ı, kardeşlerini, dünürlerini ve çocuklarını hedef alarak gerçek dışı iftiralarda bulunmuştur ve bunu ispatlayamamıştır. Hakaret ve iftira yolu ile manevi zarara sebebiyet davalı, grup toplantısındaki konuşmasında kendisine yüklenen misyonu dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanmıştır. Dava dilekçemizde belirttiğimiz manevi zarar miktarına göre her bir müvekkil için ayrı ayrı ve aynen kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Dosyayı ikinci kez karara bağlayan mahkeme, aynı kararı verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin TL, Özdemir Bayraktar'a 60 bin TL, Esra Albayrak ve Sümeyya Erdoğan Albayrak'a 22'şer bin TL, Bilal Erdoğan'a 20 bin TL, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin TL, Mustafa Erdoğan'a 15 bin TL, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e 14'er bin TL, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci'ye ise 13'er bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Ne olmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları'nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci ve Orhan Uzuner avukatları aracılığı ile mahkemeye başvurarak 1 milyon 500 bin TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

Anadolu 20'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz 2018 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. İstinaf Mahkemesi'nin 'usulen bozma' kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.

Öte yandan, geçtiğimiz Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplamda 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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