Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
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Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler askeri kışlaya düştü.

Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
01.07.2020 23:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:23

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler askeri kışlaya düştü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. Yasaklandığı halde asker uğurlaması yapan bir grup, araç konvoyundan inerek havai fişek attı. Bazı havai fişeklerin cadde üzerindeki Küçükyalı İkmal Maliye Eğitim Merkezi arazisine düşmesiyle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kışlada çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda cadde üzerinde kullanılmış havai fişek kutusu buldu. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 


Kaynak: DHA

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