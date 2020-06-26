Maçın ardından Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rakiplerinin 15. dakikada 10 kişi kalmasının kendileri adına müsabakayı kolaylaştırdığını söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rakiplerinin 15. dakikada 10 kişi kalmasının kendileri adına müsabakayı kolaylaştırdığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Zor bir maçtı. Konyaspor, çok zor bir periyottan geçiyor. Skor için memnunuz. Ancak oyunla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yaklaşık 75-80 dakika eksik oynayan bir rakibimiz vardı. Bu durum da bizim adımıza maçın kolay olmasını sağladı. Rahat bir hafta sonu geçireceğiz. Bundan sonraki maçları kazanacağız ve umarım her şey daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili oyuncularla görüşme yapmadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Oyuncularla uyarı konusunda herhangi bir görüşme yapmıyoruz. Oyuncularımız her türlü tedbiri alıyor. Bu bulaşıcı hastalık her yerde herkese bulaşabilir. Oyuncularımızdan bazıları da bu durumdan geçiyor. Geçmiş olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Doktorlarımız gerekli tedbirleri alıyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta herhangi negatif bir durum olmadığını kaydeden siyah-beyazlı teknik adam, "Negatif durum yok. Oyuncular koşuyor, vücut dilleri iyi. Oynadığımız 3 maçı da kazanabilirdik. Pozisyonlara giren taraf bizdik, üç maçta da kontrol bizdeydi, üçünü de kazanabilirdik. Oyuncularımız yavaş yavaş yeteneklerini sahaya yansıtmaya başladı. Diaby'nin, N'Koudou'nun, Lens'in gol atması, oyuncularımızın daha fazla konsantre olduğunu, daha fazla sorumluluk aldığını ve olayın içine girdiklerini gösteriyor. Kalan 5 haftalık süreçte daha iyi olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA