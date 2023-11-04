Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını koymaya hazırlanan Emre Kocadağ'ın teknik direktörlük konusunda Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Emre Kocadağ, Sergen Yalçın ile anlaştı! Başkan olursa yeniden takımın başına getirecek

Beşiktaş'ta seçime sayılı günler kala başkanlığa aday olması beklenen Emre Kocadağ'ın seçilmesi durumunda teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getireceği öne sürüldü.

20 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRMASI BEKLENİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre,Emre Kocadağ başkanlığa gelmesi halinde kesenin ağzını açacak. 20 milyon euroya yakın bir transfer bütçesi ayırması beklenen Kocadağ'ın 3 transfer yapması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN İLE ANLAŞMAYA VARDI

Emre Kocadağ'ın ayrıca Sergen Yalçın ile anlaştığı da iddia edildi. Kocadağ'ın göreve gelmesi durumunda teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın oturacak.