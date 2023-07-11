Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü'den sürpriz hamle! Dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu takımın başına geçti

Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü, teknik direktörlük görevine eski futbolcu Adrian Mutu'yu getirdi. Rumen hoca yaptığı ilk açıklamada, "Amacım Neftçi'yi hak ettiği yere, Azerbaycan'daki en yüksek konuma getirmek ve Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmek." dedi.

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile anlaşamamasının ardından teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü eski futbolcu Adrian Mutu'yu getirdi.

"AZERBAYCAN'I AVRUPA'DA GURURLA TEMSİL ETMEYİ AMAÇLIYORUM"

Azerbaycan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Adrian Mutu yaptığı açıklamada, "Neftçi, Azerbaycan'da en büyük ve en güçlü taraftar kitlesine sahip kulüp. Avrupa'da sadakatleri ve destekleriyle tanınıyorlar. Onlarla iyi bir bağ kuracağımdan eminim. Amacım Neftçi'yi hak ettiği yere, Azerbaycan'daki en yüksek konuma getirmek ve Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmek." ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYMİŞTİ

Futbolculuk kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina formaları giyen Adrian Mutu, son olarak Rapid Bükreş'i çalıştırmıştı.