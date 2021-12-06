Lodosun ardından hummalı temizlik; Sahillerden 100 kamyon atık toplandı

KOCAELİ (Bültenler) - Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler temizlik araçlarıyla birlikte lodos nedeniyle sahillerde toplanan atıkları temizledikten sonra tazyikli suyla da temizlik yaptı. Plaj alanlarda ise kumsal tahkimatları tamamlandı.

YOSUN, PLASTİK ATIK VE AĞAÇ DALLARI

Bölgemizi etkisi altına alan şiddetli fırtınadan İzmit Körfezi'nde yer alan sahil kesimleri olumsuz etkilendi. İnsan eliyle denize atılan plastik atıklar, derelerden sürüklenen ağaç dalları ve yosunlar, lodosun etkisiyle sahillerde toplandı. Şiddetli fırtınayla beraber teyakkuza geçen Büyükşehir ekipleri, kent genelinde olduğu gibi sahil alanlarında da lodosun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için canla başla çalıştı.

100 KAMYON ATIK TOPLANDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit Körfezi boyunca Derince, Körfez, Gebze, Darıca, Dilovası, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve İzmit sahillerinde ve Kandıra'nın sahil kesiminde yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için temizlik harekatı başlattı. Rutin olarak hemen her gün sahil ve parklarda temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, lodosun ardından yosun, plastik atıklar ve ağaç dallarından oluşan 100 kamyon dolusu atığı sahillerden topladı.

300 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Yaklaşık 300 kişilik ekip, temizlik araçlarıyla birlikte vatandaşların ve balıkçıların lodosun sürüklediği atıklardan olumsuz etkilenmemesi için aralıksız çalıştı. Temizliği tamamlanan sahillerde ardından tazyikli suyla yıkama işlemine geçildi. Plajlarda ise kumsal tahkimatı yapıldı.

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