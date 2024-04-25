Kandıra'da Sardala Koyu'nda Temizlik Etkinliği Gerçekleştirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Sardala Koyu'nda, "Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje doğrultusunda Kocaeli sahillerinde temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Projede yıl içerisinde 4 mevsim yapılması planlanan çalışmada, ayrıştırılan çöpler ağırlıkları ve sayılarıyla kayıt altına alınıyor.

Sardala Koyu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, doğada bozulmayan plastik, metal ve cam gibi 30 poşet atık toplandı.

Bu atıklar, daha sonra türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alındı.

Etkinliğe, AKV Bağırganlı Ortaokulu öğrencileri de katıldı.