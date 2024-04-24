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İzmit'te lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin davada 2 sanık 8'er yıl, 1 sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık beraat etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin davada 2 sanık 8'er yıl, 1 sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık beraat etti.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan tutuklu sanıklar H.M.K. ve Y.A, Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Önceki celse tahliye edilen, itiraz üzerine ise yakalama emri düzenlenen sanık Y.K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu, tutuksuz sanıklar Y.S.K. ve A.B.K. duruşmaya gelmedi.

Sanık avukatlarının geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarının dinlenilmesinin ardından son sözleri sorulan sanıklar H.M.K, Y.A. ve Y.K. diyeceklerinin bulunmadığını ifade ettiler.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, H.M.K. ve Y.A'yı, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanıkların olay tarihinde 15-18 yaş grubunda olmaları dolayısıyla ceza miktarı 8'er yıla düşürüldü.

Sanık Y.K'ye ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, sanık olay tarihinde 12-15 yaş grubunda olduğu için cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar A.B.K. ve Y.S.K'nin ise beraatlerine karar verildi.

Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı kararlaştırılırken, Y.K. duruşmanın sona ermesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"15 yaşındaki bir çocuğun hayatı bu kadar ucuz olamaz"

Maktul Kıvanç Uman'ın babası Orhan ve annesi Derya Uman, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"15 yaşındaki bir çocuğun hayatı bu kadar ucuz olamaz." diyen baba Uman, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Olay

İzmit ilçesinde 15 Mayıs 2023'te İnönü Caddesi'ndeki parkta lise öğrencileri Kıvanç Uman (16) ile Y.K, Y.A. ve H.M.K. arasında kavga çıkmış, aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Uman, 4 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.K, Y.A. ve H.M.K. tutuklanmış, suça sürüklenen çocuklar, tanıkların anlatımları ve incelemeler sonucu soruşturmaya dahil edilen A.B.K. ve Y.S.K'nin tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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