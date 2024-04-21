Üye Girişi
Haberler

Gebze'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, motosiklete arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafikte yoğunluk oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aniden yavaşlayan trafikte hafif ticari araç, motosiklete arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. idaresindeki 34 GB 5960 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aniden yavaşlayan trafikte önnüdeki E.Ç. hakimiyetindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet de önündeki 34 HYG 572 plakalı Citröen marka otomobile çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu. Hafif ticari araç ve motosikletin kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kocaeli trafik Gebze 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY- PENDİKSPOR CANLI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray- Pendikspor canlı yayın linki! Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Şevval Şam'ın reklamcı sevgilisi kimdir? En iyi PlayStation 5 oyunları neler? PLAYSTATION 5 oyun önerileri ne? 23 NİSAN otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak? ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman? GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title