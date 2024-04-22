Gebze'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilde 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilde 1 kişi yaralandı.
Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul ile Mehmet Akif Ersoy caddelerinin birleştiği kavşakta Y.T. idaresindeki 06 AGN 115 plakalı hafif ticari araç ile F.A. yönetimindeki 41 YR 482 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Esma A, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.