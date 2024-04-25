Ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı panelvan, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi. Polis ekipleri, panelvan sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti ve idari para cezası uyguladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi Şehit Mülazım Karatay Sokak'ta Doğucan K'nin kullandığı bir kargo firmasına ait 67 AC 127 plakalı panelvan, önünde seyreden Samet E. yönetimindeki 28 ACU 918 plakalı motosiklete çarptı.
Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde panelvan sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Ekipler sürücüye idari para cezası uyguladı.