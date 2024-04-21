Marmaray istasyonunda yürüyen merdiven kazası: 2 kadın yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Marmaray istasyonunda meydana gelen kazada, yürüyen merdivenlerden düşen 2 kadın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Marmaray istasyonunun yürüyen merdivenlerinden düşen 2 kadın yaralandı.
Darıca Marmaray İstasyonu'nun çıkışındaki yürüyen merdiveni kullanan S.U. (63) ile P.A. (65), dengelerini kaybetmeleri sonucu düşerek yaralandı.
Görevlilerin yardımıyla güvenli bölgeye alınan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.