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Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de yapılan operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de yapılan operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 21-24 Nisan tarihlerinde Dilovası ve Gebze ilçelerinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri akabinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan R.R., M.H., A.S ve M.E isimli şahıslar ise gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kocaeli Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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