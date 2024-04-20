Kocaeli ve Bolu'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli ve Bolu'da kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli ve Bolu'da 2 vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlılara 1 milyon 260 bin liralarını kaptırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlılardan S.Ü. Gaziantep'te, H.İ.G. Ankara'da ve A.D. de İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.