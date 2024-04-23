Maçın ardından ortalık karıştı! Teknik direktör basın toplantısını terk etti
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Mustafa Gürsel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısındayken hoparlörlerden şarkı çalmaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Duruma tepki gösteren Gürsel, basın toplantısını terketti. Yaşanan olayın ardından iki kulübün personelleri arasında gerginlik yaşandı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Kocaelispor, rakibine 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından daha önce Ümraniyespor'da da görev yapan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısında konuştuğu esnada ortalık karıştı.
BASIN TOPLANTISINI TERKETTİ
Gürsel'in konuşması sürerken odanın hoparlörlerinden yüksek sesli müzik duyulmaya başladı. Deneyimli teknik adam, bunun üzerine duruma tepki göstererek toplantıyı terk etti.
PERSONELLER ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
Söz konusu olayın ardından iki kulübün personelleri arasında tartışma çıktı. Ümraniyespor cephesi, duruma tepki gösteren Kocaelispor personelleri ve Mustafa Gürsel'e kasıtlı bir durum olmadığını ve olayın anlık bir yanlışlıkla geliştiğini açıklayarak özür diledi.