Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda iki madalya kazandı.

Takım, 56 ilden 860 sporcunun katıldığı organizasyondan 2 madalyayla döndü.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, şampiyonada bir gümüş ve bir bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Sporcularının gelecek ay Avrupa kupalarına katılacağını belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın katıldığı her karşılaşmada önemli dereceler elde etmeleri bizleri mutlu ediyor. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın katkılarıyla açtığımız kulüpte yaklaşık 1600 sporcuya çeşitli branşlarda spor yaptırıyoruz. Sporcularımızdan Hatice Koçyiğit 70 kilogramda Türkiye ikincisi olurken, Betül Comart ise 63 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Hedefimiz daha çok sporcumuza madalya kazandırmak ve çok sayıda milli sporcu yetiştirmektir."