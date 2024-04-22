Üye Girişi
Haberler

İzmit'te meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada yol ayrımındaki bariyer otomobilin ön camından girip arka koltuğuna kadar ilerledi. Feci kazada bir kişi öldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada yol ayrımındaki bariyer otomobilin ön camından girip arka koltuğuna kadar ilerledi. Feci kazada bir kişi öldü.

Olay, Kuruçeşme Fatih Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kaya idaresindeki 61 AAJ 582 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camından giren bariyer sağ arka koltuğa kadar ilerledi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Onur Kaya sıkıştığı otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Onur Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme polisinin kaza yerindeki çalışmasının ardından Onur Kaya'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle D-100 Karayolunun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Acil Durum Ölüm Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti fragman canlı izle! Yeni bölümde ne olacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! 22 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman! YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FULL İZLE! Ferit Seyran'ı buldu mu? Yalı Çapkını son bölümde ne oldu? CANLI İZLE Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Üçgenin Alanı: Eşkenar üçgen alanı nasıl hesaplanır? Üçgenin alanı nasıl bulunur? Eşkenar üçgen, Dik üçgen, İkizkenar üçgenin alanları ve formülü! Silindirin hacmi nasıl bulunur? Silindirin yüzey alanı ve hacmi formülü! Silindirin hacmi ile ilgili örnekler! Dik silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Ok işareti nasıl yapılır? Klavyeden (→↓←↑) ok işareti nasıl yazılır? Ok işareti simgesi! Yukarı, aşağı, sağa, sola ok işareti yapılışı Rüyada hindi görmek ne anlama gelir? Rüyada hindi eti görmek, Rüyada hindi yavrusu görmek, Rüyada hindi yumurtası görmek ne demek? THY YÖNETİCİ MAAŞLARI ortaya çıktı! BİLAL YILDIZ açıkladı: THY maaşları ne kadar?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title