Konya Büyükşehir'e toplu ulaşım alanında ödül
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Konya Büyükşehir'e toplu ulaşım alanında ödül

Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir'e toplu ulaşım alanında ödül

Konya Büyükşehir Belediyesi, SUMMITS Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi kapsamında verilen Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde "Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi" projesiyle Belediyecilik Ödülüne layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi, SUMMITS Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi kapsamında verilen Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde "Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi" projesiyle Belediyecilik Ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AUS alanında çalışan kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek amacıyla her sene düzenlenen ve SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi kapsamında verilen Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nin 4'üncüsü gerçekleştirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşımda vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek bunları gündelik hayata entegre etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kazanılan ödülün şehir için hayırlı olmasını dileyen Altay, şunları kaydetti:

"Ödül alan Hat Yönetim Sistemimiz, hemşehrilerimizin toplu ulaşımda aldıkları hizmeti iyileştirecek ve toplu taşımaya yapılacak yatırımların, hemşehrilerimizin tam olarak ihtiyacını karşılamasını sağlayan yenilikçi, büyük veri teknolojilerinin kullanıldığı bir toplu taşıma analiz ve yönetim platformudur. Güncel verilerle Konya'da toplu taşıma hareketliliğinin durak seviyesinden tüm şehrin toplu taşıma ağına kadar anlaşılmasını sağlayan sistem, hemşehrilerimizin ulaşım ihtiyacının ön planda olduğu sürdürülebilir bir toplu taşıma sisteminin temelini oluşturuyor."

SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi pandemi dolayısıyla 2022'ye ertelenirken ödüller, 4-5 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek ICSG'21 8. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarında gerçekleştirilecek ödül töreni ile verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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