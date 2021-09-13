Kocaeli'de biberiye hasadı sürüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de biberiye hasadı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kocaeli'de biberiye hasadı sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve kırsal kesimi desteklemek amacıyla başlattığı TABİP kapsamında, 2.6 milyon aromatik bitkinin geçen ay başlanan hasadı sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve kırsal kesimi desteklemek amacıyla başlattığı TABİP kapsamında, 2.6 milyon aromatik bitkinin geçen ay başlanan hasadı sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında, geçen ay başlanan biberiyenin hasadı devam ediyor. İl genelinde 1200 dekar alana dikilen yaklaşık 2.6 milyon biberiyenin hasadına geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın da katılımıyla başlanmıştı. İstenen boyuta gelen ürünlerin hasadı, istihdam edilen kadın çiftçiler tarafından sürüyor. Hasadın bereketli geçmesi dolayısıyla çiftçilerin yüzü gülüyor.

Kırsal kalkınma hedefleniyor

Başkan Büyükakın'ın kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlaması amacıyla başlattığı, Kocaeli'nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

Tıbbi nane yetiştiriciliği sürüyor

Öte yandan Kocaeli Üniversitesi Kartepe Arslanbey yerleşkesinde 40 dekar alanda ise tıbbi nane yetiştiriciliği yapılıyor. Hasat edilecek boyuta gelen ürünlerin program dahilinde hasadına başlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda ziraat mühendisleri dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere danışmanlık hizmeti de veriyor. - KOCAELİ

Kocaeli'de biberiye hasadı sürüyor

Kocaeli'de biberiye hasadı sürüyor

Kocaeli'de biberiye hasadı sürüyor

Kocaeli'de biberiye hasadı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Okan Buruk Ozan Tufan Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli'de biberiye hasadı sürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:52:51. #1.11#