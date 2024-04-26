Üye Girişi
Haberler

Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden A.Y'nin (24) kullandığı motosiklet, İznik sapağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ş'ye (57) çarptı.

Yaralanan H.Ş. ile sürücü, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletin çarpması, yayanın yola savrulması ve motosikletin devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karamürsel Motosiklet Kocaeli Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title