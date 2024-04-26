Gebze'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çamaşır makinesi yüklü tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde D-100 güney yan yolda ilerleyen Kamil G. idaresindeki 26 ACV 379 plakalı çamaşır makinesi yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kot farkı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde devrildi.
Dorsesi yan yolda duran tırın kupa kısmı ise caddeye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Bölgede ulaşım kontrollü sağlanırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.