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KOTO Heyeti Tahir Büyükakın'ı Tebrik Etti

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Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Tahir Büyükakın'a tebrik ziyaretinde bulundu. Büyükakın, yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Tahir Büyükakın'a tebrik ziyaretinde bulundu.

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlayan Büyükakın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükakın, yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.

Bulut ise iş dünyasının "hayırlı olsun" dileklerini ileterek, "Kocaeli Ticaret Odası olarak, başarılı iş ve süreçlere imza attığımız güzel bir dönemi geride bıraktık. Yeni döneminizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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