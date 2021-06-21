Kırtasiyecilere 6 milyon TL 'pandemi' desteği
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Kırtasiyecilere 6 milyon TL 'pandemi' desteği

Kırtasiyecilere 6 milyon TL 'pandemi' desteği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeciye toplam 6 milyon TL destek verileceğini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeciye toplam 6 milyon TL destek verileceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 'Kırtasiyeci Esnafı Destek' programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 1200 kırtasiyecinin yararlanabileceğini belirtti. Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başı 5 bin TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti. Bilgin, başvurunun fazla olması halinde, emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınıp yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti. Bilgin ayrıca, başvuruların bugünden itibaren başladığını ve ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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