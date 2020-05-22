Kastamonu'da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Kastamonu'da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
22.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:05

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Aygün yönetimindeki 06 GD 1371 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Tosya Organize Sanayi Bölgesi kavşağındaki üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada, araçta bulunan sürücünün annesi Fatma ile babası Mustafa Aygün olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

İkiye bölünen otomobilde sıkışan sürücü ile 2 kişinin cenazeleri, Tosya Belediye İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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