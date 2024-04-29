Kastamonu'da kamu kurumlarına zarar veren şüphelilere operasyon

Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına suç işledikleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski hakim ve il özel idaresi genel sekreteri ile iş adamlarının da bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 32 şahsın kimlikleri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 32 şahsın yakalanmasına yönelik Kastamonu merkezli Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 32 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Farklı illerde gözaltına alınan şahıslar, Kastamonu'ya getirildi. Kastamonu'da emniyetteki işlemlerini tamamlanan ve ifadesi alınan 8 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında özel idare çalışanlarının yanı sıra, eski hakim A.M. ile Kastamonu İl Özel İdaresi eski genel sekreteri T.Z.K. ve Kastamonu'nun önde gelen iş adamlarının da olduğu öğrenildi. - KASTAMONU