Akbank Kısa Film Festivali Ödüllü Filmleri Kastamonu'da İzleyiciyle Buluştu

20. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Medya ve İletişim Topluluğu'nun organizasyonuyla Kastamonu'da izleyiciyle buluşturuldu.

KÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe sinemaseverler ilgi gösterdi.

KÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı zamanda Medya ve İletişim Topluluğu'nun akademik danışmanlığını yaptığını söyledi.

Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmlerini 2014 yılından itibaren Kastamonu'da ağırladıklarını anlatan Soydan, "Pandemideki araları saymazsak 9. kez kentimizde ve üniversitemizde ağırlamış olduk. Öğrencilerimiz Türk sinemasının kısa film anlamında örneklerini seyretmiş oldular. Özellikle burası İstanbul ve Ankara gibi kültür sanat merkezlerinin olduğu bir yer değil. Öğrenciler sektördeki yeni ve ödüllü filmleri izleme olanağı buldular." dedi.

Medya ve İletişim Topluluğu Başkanı Deniz Çalık ise sanatsal ve kültürel etkinliklerin öğrencilere katkı sağladığını ifade ederek, "Eğlenceli bir etkinlik oldu. Katılım beklediğimizin çok üstündeydi. Bizler sanatsal ve kültürel etkinliklerin artması için elimizden geleni yapacağız. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini sinema, sanatla ve opera ile buluşturmayı hedefliyoruz. Herkesin katılmasını bekliyoruz." diye konuştu.