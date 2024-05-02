Tosya Sekiler Köyü İlk ve Ortaokulu'nda Kütüphane Açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Sekiler Köyü İlk ve Ortaokulu'nda yaptırılan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin Tosya Kaymakamlığı, Tosya Belediyesi ve Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırıldığını söyledi.

İlçedeki okulların birine daha kütüphane kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Bilgiye sahip olan, yöneten ve kullanan toplumların, her konuda daha ileri seviyede oldukları bir gerçektir. Bilgiye ulaşmanın en güvenilir yolu ise kitap okumaktan geçmektedir. Kütüphaneler, okuma, düşünme, araştırma ve üretme davranışını besleyen birer kültür merkezidir. Öğrencilerimizin okuma ve araştırma alışkanlığını da geliştirecek olan kütüphanemizin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar tarafından kütüphane gezildi.

Törene, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Tosya Cumhuriyet Savcıları Ömer Kalaycı ve Ali Faruk Avcı, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.