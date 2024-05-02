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Kastamonu'da Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 adreste yapılan aramalarda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 2 adreste yapılan aramalarda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen biliye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ve mühimmat kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 2 adreste arama arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu tam otomatik silah, 2 adet şarjör ve 67 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik Suç Polis Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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