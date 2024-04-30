Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri muhtar 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında köy muhtarının da olduğu biri kadın 3 zanlının, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

Kentte dün, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik operasyonda, söz konusu 3 kişinin üzerleri, eşyası ve ikametlerinde aramada yapılmıştı.

Aramada, satışa hazır halde uyuşturucu, cam düzenekler, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirilmişti.