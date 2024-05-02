Kastamonu'da Kafe İşletmecisine Bıçak ve Kazma ile Saldırı

Kastamonu'da çalıştığı kafenin sahibine bıçak ve kazma ile saldırarak ağır yaralayan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 30 Nisan Salı günü İnebolu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile kafesinde çalışan E.B. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., iddialara göre Niyazi G.'yi karnından bıçaklayarak, baş bölgesine da kazma ile vurdu. Ağır yaralanan Niyazi G., İnebolu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU