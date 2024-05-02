Kastamonu Kadınları Avusturya'da Kültür Fuarında

Kastamonu Turizm Altyapı Birliği tarafından, Avusturya'da düzenlenen 17. Avusturya Kültür Fuarı'na katılmaları sağlanan kadınlar, Kastamonu'nun yöresel ürünlerini, kültürünü ve doğal güzelliklerini tanıtıyor.

Kastamonu Turizm Altyapı Birliği (KASTAB) organizasyonu ile Kastamonu'daki kadın kooperatiflerinin üst kuruluşunda yer alan kadınlar, Avusturya'nın Dorbirn şehrinde gerçekleştirilen 17. Avusturya Kültür Fuarı'na katıldı. Dün başlayan ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek olan fuara katılan kadınlar, Kastamonu'nun yöresel ürünlerini, doğal güzelliklerini ve kültürünü, hem Avusturya'dan hem de farklı ülkelerden fuar alanına gelen binlerce kişiye tanıtma fırsatı buldu. Kastamonulu kadınlar, ürettikleri taş baskı ürünlerinden yöresel lezzetlere kadar birçok el emeği ürünü de satma imkanını buldu.

Açılan stantın Kastamonu turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Kastamonu Turizm Altyapı Birliği (KASTAB) organizasyonu ile İlimizin Kadın Kooperatifleri Üst Kuruluşunu, Avusturya'nın Dornbirn şehrinde, 1-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen, 17. Avusturya Kültür Fuarına gönderdik. Öncelikle İlimizin tanıtımına katkı sağlayacak bu fuarda, kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkan yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılacak" dedi. - KASTAMONU